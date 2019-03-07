"А к ракам слабо?": В Татарстане парень разделся до трусов и нырнул в аквариум с рыбами в гипермаркете
По татарстанским соцсетям начало гулять видео, на котором запечатлено, как парень, находясь в гипермаркете Набережных Челнов, решил искупаться в аквариуме с рыбами. Он разделся до трусов и залез в воду. Правда, не надолго. Через долю секунды он выпрыгнул обратно.
Для чего парень решил нырнуть к рыбам - не известно. По всей вероятности, сделал он это ради хайпа и лайков в инстаграме. Впрочем, в соцсетях поступок парня не оценили, предложи в следующий раз нырнуть в другой аквариум.
- А к ракам слабо?
- В карты проиграл?
- Где-то видел пираний в аквариуме. На бис туда. Вот это будет хайп так хайп.
Чем завершилась эта история - пока не известно. В комментариях в одной из групп в соцсетях написали, что парня забрали в отделение полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU