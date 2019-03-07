Жертвами пожара в Арском районе Татарстана стал два человека

СЕГОДНЯ 14:24 2019-03-07T14:35:45+03:00

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Серьезный пожар произошел в Арском районе Татарстана минувшей ночью. Примерно в 2:22 в службу спасения позвонили очевидцы и сообщили, что в деревне Новый Кырлай горит частный дом, расположенный на улице Тукая.

Спустя четыре минуты пожарные уже были на месте происшествия. К моменту их прибытия дом горел открытым пламенем. Здание было полностью охвачено огнем. Более того, пламя могло перекинуться на стоявшую рядом баню.

В итоге спасателям удалось не дать огню распространиться и постепенно потушить. Увы, но не обошлось без смертей. так, пожарные обнаружили тела двух мужчин - 80 лет и 41 года.

Предварительной причиной смерти в пресс-службе МЧС Татарстана назвали неосторожность при курении мужчины в состоянии алкогольного опьянения. Незадолго до пожара соседи видели младшего из погибших мужчин пьяным.

ИСТОЧНИК KP.RU