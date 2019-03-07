ВТБ Капитал стал акционером «Первого канала»

СЕГОДНЯ 14:09 2019-03-07T14:09:29+03:00

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ВТБ Капитал приобрел 20% акций АО «Первый канал» у компании «ОРТ-КБ», принадлежащей Роману Абрамовичу. Таким образом, доля, принадлежавшая «ОРТ-КБ», выкуплена полностью.

Сделка по приобретению пакета акций компании является частью успешного бизнеса прямых инвестиций группы ВТБ, включающего медиа-сегмент.

Юрий Соловьев, первый заместитель президента–председателя правления банка ВТБ, сказал: «У группы ВТБ большой опыт работы в сфере прямых инвестиций, мы постоянно изучаем рынок, в том числе, медиа-сегмент, и смотрим на привлекательные активы, вложения в которые позволят зафиксировать достаточно высокий уровень инвестиционной доходности, реализовать планы развития компании и добиться существенного увеличения акционерной стоимости. «Первый канал» имеет колоссальные позиции на рынке. А произошедшая цифровая трансформация средств массовой информации открывает новые возможности перед телеканалом, и мы верим в успех усилий менеджмента в дальнейшей цифровизации канала и развитии digital-контента».

ВТБ не раскрывает коммерческую информацию об условиях сделки.

ИСТОЧНИК KP.RU