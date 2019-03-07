Жительница Татарстана пыталась спасти семью, но лишилась почти 250 тысяч

СЕГОДНЯ 17:07 2019-03-07T17:07:22+03:00

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В полицию обратилась 57-летняя жительница Нижнекамска. Она рассказала, что попалась на уловку аферистов. По словам женщины, в семье начались проблемы и она хотела их решить. Тогда она обратилась за помощью к экстрасенсам.

Сеансы шли более 2 недель. За это время женщина перевела экстрасенсам 247 тысяч 580 рублей. Только после этого она поняла, что стала жертвой мошенников и направилась в отделение полиции.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Уже установлен расчетный счет, куда были направлены сбережения женщины. Кроме этого, полицейские выяснили, что абонентские номера мошенников, с которых они звонили потерпевшей, зарегистрированы в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU