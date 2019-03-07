Автоинспекторы из Татарстана спасли задыхавшуюся на трассе девочку

СЕГОДНЯ 13:48 2019-03-07T13:48:25+03:00

Родители не смогли самостоятельно помощь ребенку и позвали на подмогу полицейских

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Семья из Казани ехала по трассе Москва-Уфа. Когда машина находилась в Верхнеуслонском районе, глава семейства заметил, что его дочь, находившаяся на заднем сиденье автомобиля начала задыхаться.

Он остановился, чтобы вместе с супругой оказать девочке помощь, но справиться своими силами не удалось. Тогда взволнованные родители обратились на контрольный пост полиции, который находился поблизости.

На помощь поспешили сотрудники ГИБДД старший - лейтенант Альберт Каримов и сержант Алмаз Лотфуллин. Они оперативно прибыли к месту вызова и смогли привести в чувства ребенка.

- Благодаря умелым действиям автоинспекторам удалось восстановить дыхание и привести девочку в чувство. Выяснилось, что в пути девочка заснула и у нее выпали два молочных зуба, которые перекрыли дыхательные пути, - отметили в пресс-службе МВД Татарстана.

Родители поблагодарили сотрудников Госавтоинспекции за помощь, которая помогла избежать непоправимых последствий.

ИСТОЧНИК KP.RU