В Казани мужчина попал под колеса троллейбуса

СЕГОДНЯ 13:04 2019-03-07T13:04:06+03:00

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Минувшим днем в Казани произошло ДТП. В районе дома №78 по улице Ершова троллейбус, которым управляла 41-летняя женщина, сбил 22-летнего парня.

При этом, виновником ДТП стал как раз пешеход. Дело в том, что он перебегал дорогу в неположенном месте. К счастью, серьезных травм у парня не диагностировали. Все для него завершилось лишь повреждением лба, не считая, конечно, испуга.

ИСТОЧНИК KP.RU