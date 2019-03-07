В Казани мужчина попал под колеса троллейбуса
Он получил травму лба
Фото: Наиля ГАЛИМОВА.
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Минувшим днем в Казани произошло ДТП. В районе дома №78 по улице Ершова троллейбус, которым управляла 41-летняя женщина, сбил 22-летнего парня.
При этом, виновником ДТП стал как раз пешеход. Дело в том, что он перебегал дорогу в неположенном месте. К счастью, серьезных травм у парня не диагностировали. Все для него завершилось лишь повреждением лба, не считая, конечно, испуга.
ИСТОЧНИК KP.RU