В Альметьевске горели три этажа многоэтажки

СЕГОДНЯ 12:54 2019-03-07T12:54:40+03:00

К счастью, никто не пострадал, люди успели эвакуироваться

Изменить размер текста: A A

Серьезный пожар произошел в Альметьевске. В службу спасения позвонили очевидцы, которые сообщили о возгорании в жилом доме по улице Гафиатуллина.

Пожар возник на шестом этаже. В тот момент в квартире никого не было. Огонь попал на балкон и начал распространяться вверх, захватив балконы на седьмом и восьмом этажах.

К моменту прибытия пожарных 10 человек смогли самостоятельно покинуть здание. А вот у пожарных возникли сложности. Из-за припаркованных машин спецавтомобиль не смог оперативно проехать к дому и установить автолестницу. Также, чтобы потушить пламя пришлось с помощью бензореза вскрывать две металлические двери - в тамбуре и входную.

Через 13 минут после получения вызова открытое горение было ликвидировано.

- Предварительная причина – нарушение правил монтажа и эксплуатации электрооборудования, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU