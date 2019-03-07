Казанцы называли своих детей Данелия, Нурлан и Асылъяр

СЕГОДНЯ 12:22 2019-03-07T12:22:17+03:00

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За последнюю неделю в Казани родились 349 детей. На сей раз перевес на стороне мальчиков. Так, за 7 предыдущих дней в столице Татарстана на свет появились 183 мальчика и 166 девочек.

Возраст самой юной мамы – 17 лет, самого юного отца – 20 лет. Возраст самой зрелой мамы – 44 года, самого зрелого отца – 53 года. Минимальный вес ребенка при рождении составил 1280 граммов, а максимальный – 4830 граммов.

Самыми популярными среди детских имен этой недели стали: Карим, Ранель, Алина, Алия, Раяна, Владимир, Амир, Матвей, Софья, Амина, Алиса. Самые редкие имена, которыми родители назвали своих малышей: Альмина, Марик, Данелия, Анатолий, Златослава, Нурлан, Теона, Гордей, Назиля, Ризван, Асылъяр, Раян, Даян.

ИСТОЧНИК KP.RU