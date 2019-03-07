В Набережных Челнах нашли незаконную свалку грязного снега

СЕГОДНЯ 11:55 2019-03-07T11:55:38+03:00

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Сотрудники министерства экологии Татарстана нашли несанкционированную свалку снега в Набережных Челнах. Всему виной КАМАЗ, который сбрасывал загрязненный снег на земельном участке, не являющимся местом временного складирования снега.

Общая площадь несанкционированной снежной свалки составила более 1800 квадратных метров.

- Специалистами лаборатории была подтверждена токсичность снега. Согласно результатам проведенных анализов, отобранные пробы с токсичными веществами относятся к 4 классу опасности, - сообщили в пресс-службе минэкологии РТ.

В итоге нарушителя привлекли к административной ответственности за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами.

ИСТОЧНИК KP.RU