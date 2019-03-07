Муниципальные парковки в Казани на три дня станут бесплатными

СЕГОДНЯ 11:43 2019-03-07T11:43:09+03:00

Оставить машину на стоянке и не платить за нее можно будет с 8 по 10 марта

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Приятная новость для всех автомобилистов Казани и гостей города. В ближайшие три праздничных дня муниципальные парковки столицы Татарстана будут работать совершенно бесплатно.

- Таким образом, в 2019 году 8, 9 и 10 марта являются днями отдыха. В эти дни парковки, расположенные вдоль улично-дорожной сети в праздничный день 8 марта 2019 года, а также в субботний день 9 марта и воскресный день 10 марта будут работать без взимания платы, - уточнили в пресс-службе мэрии Казани.

В 2019 году муниципальные парковки будут работать бесплатно и в другие праздничные дни: с 1 по 4 мая, с 9 по 11 мая, 12 июня, 30 августа, 4 и 6 ноября, а также в праздник Ураза-байрам и Курбан-байрам.

ИСТОЧНИК KP.RU