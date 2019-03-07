2019-03-07T11:35:34+03:00
Экономика

ВТБ в Татарстане финансирует рыбоводческий комплекс «Биосфера-Фиш»

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Банк ВТБ в Республике Татарстан открыл кредитную линию ООО «Биосфера-Фиш», рыбоводческому комплексу по выращиванию рыб осетровых пород. Заемные средства в размере 200 млн рублей по фиксированной ставке 6,5% сроком на 5 лет предоставлены по программе льготного финансирования Министерства экономического развития РФ («Программа 1706»).

Выданные предприятию средства будут направлены на реализацию инвестиционного проекта по созданию рыбоводческого комплекса.

Марьям Давлетшина, управляющий банком ВТБ в Татарстане, отметила: «У проекта компании «Биосфера-Фиш» нет аналогов в регионе. Производство не только обеспечит рынок Татарстана качественной рыбной продукцией местного производства, но и восполнит биоресурсы водных объектов Волжско-Камского региона. Отрадно, что этот проект реализуется при поддержке ВТБ и с использованием возможностей льготного финансирования».

Игорь Абдрахманов, генеральный директор ООО «Биосфера-Фиш», прокомментировал: «Привлеченное от банка ВТБ льготное финансирование позволит нам расширить производство, оснастив его самым современным оборудованием. Благодаря этому мы обеспечим Республику Татарстан и ряд регионов Поволжья мальками рыб ценных пород для дальнейшего развития водных ресурсов России».

ИСТОЧНИК KP.RU

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