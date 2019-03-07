Жительница Йошкар-Олы открыла в своем доме притон и предлагала клиентам интим с несовершеннолетними

СЕГОДНЯ 10:14 2019-03-07T10:14:54+03:00

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В Йошкар-Оле полицейские накрыли притон, в котором "трудились" несовершеннолетние девушки.

Предварительно установлено, что организатором группы являлась 47-летняя йошкаролинка. Она позвала на подмогу двух знакомых женщин в возрасте 28 и 43 лет. Они выполняли функции диспетчеров.

Притон располагался аккурат в доме женщины. Интимные услуги там оказывались в течение двух лет. При этом, клиентов привлекали рекламой в интернете.

В итоге подозреваемых задержали. В ходе проведенных обысков были изъяты денежные средства в сумме свыше одного миллиона рублей, мобильные телефоны и сим-карты, а также тетради с записями «теневых» бухгалтерских учётов.

В настоящее время материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU