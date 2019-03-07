2019-03-07T09:42:07+03:00
Общество

Мэр Казани наградил лучших женщин столицы Татарстана

Он вручил республиканские и городские награды
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото? мэрия Казани.Фото? мэрия Казани.
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Накануне в Казанской Ратуше подвели итоги городского конкурса «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд». Главным событием стало вручение республиканских и городских наград.

Так, почетное звание «Заслуженный врач РТ» получила врач-терапевтгородской поликлиники №21 Роза Зинатуллина. Почетного звания «Заслуженный работник культуры РТ» была удостоена преподаватель детской музыкальной школы №4 Луиза Газизуллина.

Также мэр Казани Ильсур Метшин также вручил знаки отличия «За труд и доблесть на благо Казани» герметизаторщику Казанского вертолетного завода Асие Илаловой, начальнику термического цеха Казанского моторостроительного производственного объединения Эльмире Гибадуллиной и лаборанту Казанского вертолетного завода Анне Волостновой.

Почетные грамоты получили социальный педагог Республиканского центра социальной реабилитации слепых и слабовидящих Марина Пижонкова, технолог ООО «АльянсХлеб» Елена Крайнова, начальник центральной заводской лаборатории Казанского государственного казенного порохового завода Лилия Селиванова, мастер участка озеленения СПС (сады, парки, скверы) Вахитовского района МУП «Горводзеленхоз» Альбина Андреева и директор Республиканского клинического онкологического диспансера Министерства здравоохранения РТ Ландыш Гизатуллина.

Благодарностями мэра Казани поощрили заместителя руководителя локации «Энергетик» МБУ «Подросток» Евгению Сабируллову, заведующую домом культуры Казанского вертолетного завода Ольгу Дроздову, исполнительного директора отеля «Островский» Ингу Гадзаову, а также управляющую гостиницами горнолыжного спортивно-оздоровительного комплекса «Казань» Ильфиру Гафиятуллину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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