2019-03-07T08:48:01+03:00
Спорт

Форвард "Ак Барса" Секач: "Еще не решил, останусь ли в России"

У игрока еще год контракта с казанским клубом
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Фото: "ХК "Ак Барс".Фото: "ХК "Ак Барс".
Изменить размер текста:

Ранний вылет казанского "Ак Барса" из плей-офф Кубка Гагарина породил немало слухах о массовых изменениях в составе команды. На деле же пока говорить о том, кто останется в команде, а кто ее покинет - преждевременно. Так, например, форвард Иржи Секач еще не решил, где намеревается продолжить карьеру.

– Я пока не решил, что буду делать. Если я буду в России, то права на меня в любом случае будут за "Ак Барсом" ещё год. Надеюсь, в этом случае, мы с клубом сможем прийти к решению, которое устроит всех, и подпишем контракт. Но я сам ещё не решил, останусь ли в России. Многое может произойти – впереди чемпионат мира, я буду готовиться к нему., - цитирует чешского форварда официальная страница "Ак Барса" в "ВКонтакте".

Напомним, что "Ак Барс" уступил в четвертьфинальной серии Восточной конференции омскому "Авангарду" со счетом 0:4.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Муниципальные парковки в Казани на три дня станут бесплатными
ВТБ в Татарстане финансирует рыбоводческий комплекс «Биосфера-Фиш»
В Набережных Челнах перевозчикам решили выделить 40 миллионов рублей на погашение убытков
Жительница Йошкар-Олы открыла в своем доме притон и предлагала клиентам интим с несовершеннолетними
В Казани трамвай сошел с рельсов и перекрыл целую дорогу
Мэр Казани наградил лучших женщин столицы Татарстана
В Чувашии на директора школы завели шесть уголовных дел
В преддверии 8 марта в Казани без света оставят ряд домов в двух районах
Бывший форвард сборной Нигерии по футболу провел мастер-класс для казанских школьников
С начала 2019 года в Татарстане из-за пожаров погиб 41 человек
В Татарстане появится система управления продвижением товаров от местных производителей
Выручка от продаж мобильных устройств в салонах связи «Ростелекома» выросла в 15 раз
В Казани 7 марта прогнозируют резкое похолодание и сильную гололедицу
В Йошкар-Оле первоклассница переходила дорогу в неположенном месте и попала под колеса автомобиля
Жителя Чувашии будут судить за секс-насилие над 5-летней девочкой
В Татарстане мужчина оставил предсмертную записку, ушел из дома и пропал