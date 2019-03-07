Форвард "Ак Барса" Секач: "Еще не решил, останусь ли в России"

СЕГОДНЯ 08:48 2019-03-07T08:48:01+03:00

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Ранний вылет казанского "Ак Барса" из плей-офф Кубка Гагарина породил немало слухах о массовых изменениях в составе команды. На деле же пока говорить о том, кто останется в команде, а кто ее покинет - преждевременно. Так, например, форвард Иржи Секач еще не решил, где намеревается продолжить карьеру.

– Я пока не решил, что буду делать. Если я буду в России, то права на меня в любом случае будут за "Ак Барсом" ещё год. Надеюсь, в этом случае, мы с клубом сможем прийти к решению, которое устроит всех, и подпишем контракт. Но я сам ещё не решил, останусь ли в России. Многое может произойти – впереди чемпионат мира, я буду готовиться к нему., - цитирует чешского форварда официальная страница "Ак Барса" в "ВКонтакте".

Напомним, что "Ак Барс" уступил в четвертьфинальной серии Восточной конференции омскому "Авангарду" со счетом 0:4.

ИСТОЧНИК KP.RU