В Казани 7 марта прогнозируют резкое похолодание и сильную гололедицу

СЕГОДНЯ 17:25 2019-03-06T17:25:31+03:00

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После теплой, можно сказать, весенней среды, когда температура воздуха в Казани достигало 5 градусов тепла, в столицу Татарстана придет похолодание, которое будет сопровождаться ненастной погодой.

Так, 7 марта в Казани прогнозируют небольшой снег и ветер. Однако главной проблемой станет сильная гололедица, в связи с чем, автомобилистов и пешеходов призывают быть внимательными и осторожными.

Что касается температуры воздуха, то ночью она составит в среднем 10-12 градусов мороза. Однако при прояснениях столбик термометра может опуститься до 14 градусов ниже нуля. Днем - 4-6 градусов со знаком "минус".

В целом по Татарстану прогнозируется сильный ветер порывами до 15-18 м/с. Ночью и утром временами снег, местами метель, днем без осадков.

Температура воздуха ночью в некоторых районах Татарстана может опуститься до 15 градусов мороза. Днем - от 3 до 8 градусов ниже нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU