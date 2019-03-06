С начала 2019 года в Татарстане из-за пожаров погиб 41 человек

СЕГОДНЯ 18:12 2019-03-06T18:12:53+03:00

В начале 2019 года основной причиной пожаров в Татарстане стало неосторожное обращение с огнем во время курения в пьяном виде. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Это почти в 2,5 раза больше нежели за подобный период 2018-го

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В эту среду на брифинге замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Татарстана Максим Трущин огласил итоги первых двух месяцев 2019 года. Они оказались неутешительными.

Так, по его словам, несмотря на то, что за указанный период произошло на 5% меньше пожаров (629 против 668 начала прошлого года), значительно возросло количество случаев с летальным исходом на них.

Так, из-за огненной стихии в республике уже погиб 41 человек. Большинство из них - это пенсионеры и бездомные. Это почти в 2,5 раза больше нежели за подобный период 2018-го. Тогда летальных исходов было 17.

- Следует отметить, что одновременный рост пожаров и погибших на них людей зарегистрирован в Аксубаевском, Зеленодольском, Кукморском, Нижнекамском, Пестречинском районах и Набережных Челнах, - сообщил Трущин.

В начале 2019 года основной причиной пожаров в Татарстане стало неосторожное обращение с огнем во время курения в пьяном виде.

В целях стабилизации обстановки в республике осуществляется пожарно-профилактическая работа в жилье. С начала года группы посетили 3 923 раза многоквартирные дома и 75 367 раз частные домовладения.

ИСТОЧНИК KP.RU