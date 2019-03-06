В Татарстане мужчина оставил предсмертную записку, ушел из дома и пропал

СЕГОДНЯ 16:27 2019-03-06T16:27:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В Набережных Челнах идут поиски Игоря Дарьина. Мужчина вышел из дома накануне, 5 марта, в 12 часов дня, но обратно до сих пор не вернулся. В квартире он оставил предсмертную записку, которую позже нашла его жена Олеся.

Женщина сразу начала поиски: обзвонила друзей и знакомых, сообщила о пропаже мужа в полицию. Однако на данный момент все тщетно – об Игоре нет вестей, а свой сотовый телефон он и вовсе оставил дома.

Известно, что на момент пропажи мужчина был одет в темно-синий пуховик, темную вязанную шапку, синие джинсы и черные ботинки. Семья пропавшего просит горожан не оставаться равнодушными и помочь им в поисках.

ИСТОЧНИК KP.RU