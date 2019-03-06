2019-03-06T16:27:52+03:00
Общество

В Татарстане мужчина оставил предсмертную записку, ушел из дома и пропал

Жена пропавшего просит жителей Набережных Челнов помочь ей отыскать мужа, пока не стало поздно
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В Набережных Челнах идут поиски Игоря Дарьина. Мужчина вышел из дома накануне, 5 марта, в 12 часов дня, но обратно до сих пор не вернулся. В квартире он оставил предсмертную записку, которую позже нашла его жена Олеся.

Женщина сразу начала поиски: обзвонила друзей и знакомых, сообщила о пропаже мужа в полицию. Однако на данный момент все тщетно – об Игоре нет вестей, а свой сотовый телефон он и вовсе оставил дома.

Известно, что на момент пропажи мужчина был одет в темно-синий пуховик, темную вязанную шапку, синие джинсы и черные ботинки. Семья пропавшего просит горожан не оставаться равнодушными и помочь им в поисках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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