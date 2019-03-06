2019-03-06T16:02:14+03:00
Происшествия

Как в Набережных Челнах школьница смогла отпугнуть приставшего к ней в лифте мужчину

Сейчас злоумышленника разыскивает полиция
Олег ЛУГОВОЙ
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Старшеклассница подверглась нападению средь бела дня.Старшеклассница подверглась нападению средь бела дня.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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В этот вторник около 13.00 в Набережных Челнах жертвой неизвестного в лифте вновь стала школьница. Так, в подъезд многоэтажки в поселке ГЭС вместе со старшеклассницей зашел мужчина. Когда они вместе оказались в лифте незнакомец начал приставать к девочке, пытаясь совершить развратные действия, сообщают «Челнинские известия».

По информации издания, в этот момент школьница стала громко кричать и мужчине пришлось сбежать. Сейчас его поисками занимается полиция.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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