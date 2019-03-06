Как в Набережных Челнах школьница смогла отпугнуть приставшего к ней в лифте мужчину
В этот вторник около 13.00 в Набережных Челнах жертвой неизвестного в лифте вновь стала школьница. Так, в подъезд многоэтажки в поселке ГЭС вместе со старшеклассницей зашел мужчина. Когда они вместе оказались в лифте незнакомец начал приставать к девочке, пытаясь совершить развратные действия, сообщают «Челнинские известия».
По информации издания, в этот момент школьница стала громко кричать и мужчине пришлось сбежать. Сейчас его поисками занимается полиция.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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