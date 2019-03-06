2019-03-06T15:24:04+03:00
Общество

В Татарстане зарегистрировано уже более 4 тысяч самозанятых

В конце января 2019 года это число составляло всего 1,4 тысячи
Алина ГАБДУЛИНА
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Всего по России на сегодня зарегистрировано около 30 тысяч самозанятых.Всего по России на сегодня зарегистрировано около 30 тысяч самозанятых.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Стало известно, что на данный момент в Татарстане уже официально зарегистрировано 4 128 самозанятых граждан. Об этом сообщила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

На конец января текущего года официально самозанятых в республике было всего 1,4 тысячи человек.

В целом по России на сегодня зарегистрировано около 30 тысяч самозанятых.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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