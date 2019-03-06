В Татарстане зарегистрировано уже более 4 тысяч самозанятых
В конце января 2019 года это число составляло всего 1,4 тысячи
Всего по России на сегодня зарегистрировано около 30 тысяч самозанятых.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:
Стало известно, что на данный момент в Татарстане уже официально зарегистрировано 4 128 самозанятых граждан. Об этом сообщила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.
На конец января текущего года официально самозанятых в республике было всего 1,4 тысячи человек.
В целом по России на сегодня зарегистрировано около 30 тысяч самозанятых.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU