2019-03-06T17:07:54+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле первоклассница переходила дорогу в неположенном месте и попала под колеса автомобиля

С места ДТП она была доставлена в больницу
Олег ЛУГОВОЙ
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К счастью, обошлось без серьезных травм и после осмотра врачами девочке было назначено амбулаторное лечение.К счастью, обошлось без серьезных травм и после осмотра врачами девочке было назначено амбулаторное лечение.Фото: Ольга БАТОВА
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Накануне днем – около 13.00, в Йошкар-Оле на улице Молодежная села Семеновка на дороге машиной был сбит ребенок.

По предварительным данным, первоклассница решили перейти проезжую часть в неположенном для этого месте. В этот момент там проезжал легковой автомобиль ВАЗ-2194. Видимо водитель не смог вовремя среагировать и увести машину в сторону – он сбил девочку.

С места дорожно-транспортного происшествия школьницу в больницу увезла «скорая». К счастью, обошлось без серьезных травм и после осмотра врачами девочке было назначено амбулаторное лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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