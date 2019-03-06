В Казани на директора школы могут завести дело за протекающие потолки и отсыревшие рамы
Роспотребнадзор Татарстана по информации о заплесневевших стенах в казанском школе №143 провел собственную проверку.
Так, выяснилось, что в учреждении действительно протекает крыша. Однако это - лишь полбеды. В некоторых кабинетах настолько сыро, что со стен отклеиваются обои и осыпается краска.
В двух кабинетах на 4 этаже были обнаружены следы потеков на потолке и стенах, а также отсыревшие оконные рамы. Кроме того, следы протекания кровли были обнаружены в двух спортзалах и в раздевалке при них. При этом фактов поражения помещений «грибком» выявлено не было.
- Со слов директора, будут проведены косметические ремонтные работы в указанных кабинетах, спортивных залах, после которых занятия в указанных помещениях будут возобновлены, - сообщает Роспотребнадзор Татарстана.
Сейчас выносится определение о возбуждении административного дела и проведении расследования по нему.
ИСТОЧНИК KP.RU