2019-03-06T14:56:15+03:00
Общество

В Казани на директора школы могут завести дело за протекающие потолки и отсыревшие рамы

Руководитель образовательного учреждения обещал сделать ремонт и возобновить занятия
Алина ГАБДУЛИНА
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Специалисты искали на стенах грибок, но так и не нашли его.Специалисты искали на стенах грибок, но так и не нашли его.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Роспотребнадзор Татарстана по информации о заплесневевших стенах в казанском школе №143 провел собственную проверку.

Так, выяснилось, что в учреждении действительно протекает крыша. Однако это - лишь полбеды. В некоторых кабинетах настолько сыро, что со стен отклеиваются обои и осыпается краска.

В двух кабинетах на 4 этаже были обнаружены следы потеков на потолке и стенах, а также отсыревшие оконные рамы. Кроме того, следы протекания кровли были обнаружены в двух спортзалах и в раздевалке при них. При этом фактов поражения помещений «грибком» выявлено не было.

- Со слов директора, будут проведены косметические ремонтные работы в указанных кабинетах, спортивных залах, после которых занятия в указанных помещениях будут возобновлены, - сообщает Роспотребнадзор Татарстана.

Сейчас выносится определение о возбуждении административного дела и проведении расследования по нему.

ИСТОЧНИК KP.RU

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