В Марий Эл на трассе столкнулись два грузовика: один человек пострадал
ДТП произошло 6 марта в 10.00 на 31 километре автодороге "Йошкар-Ола - Зеленодольск" в Медведевском районе республики около поселка Куяр. Столкнулись грузовики SHACMAN и КАМАЗ с прицепами.
40-летний водитель SHACMAN оказался заблокирован в искореженной кабине своего автомобиля. В свою очередь 48-летний водитель КАМАЗА не пострадал.
Фото: Центральный аварийно-спасательный отряд Марий Эл
На место незамедлительно выдвинулась оперативная группа Центрального аварийно-спасательного отряда Марий Эл. Прибыв на место, спасатели деблокировали пострадавшего мужчину с помощью гидравлического инструмента и передали его медикам.
Фото: Центральный аварийно-спасательный отряд Марий Эл
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ИСТОЧНИК KP.RU
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