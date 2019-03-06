В Марий Эл на трассе столкнулись два грузовика: один человек пострадал

СЕГОДНЯ 14:26 2019-03-06T14:26:11+03:00

Одного из водителей зажало в искореженной кабине [фото]

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ДТП произошло 6 марта в 10.00 на 31 километре автодороге "Йошкар-Ола - Зеленодольск" в Медведевском районе республики около поселка Куяр. Столкнулись грузовики SHACMAN и КАМАЗ с прицепами.

40-летний водитель SHACMAN оказался заблокирован в искореженной кабине своего автомобиля. В свою очередь 48-летний водитель КАМАЗА не пострадал.

Фото: Центральный аварийно-спасательный отряд Марий Эл

На место незамедлительно выдвинулась оперативная группа Центрального аварийно-спасательного отряда Марий Эл. Прибыв на место, спасатели деблокировали пострадавшего мужчину с помощью гидравлического инструмента и передали его медикам.

Фото: Центральный аварийно-спасательный отряд Марий Эл

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ИСТОЧНИК KP.RU