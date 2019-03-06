В преддверии 8 марта в Казани без света оставят ряд домов в двух районах

СЕГОДНЯ 19:02 2019-03-06T19:02:08+03:00

Свет отключат также и в частных домах. Фото: Мария ЛЕНЦ

«Романтическое» настроение в канун праздника горожанам подарит плановый ремонт и техобслуживание на сетях

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Накануне Международного женского дня – 7 марта, с 8.00 до 11.00 в домах Вахитовского района отключат свет. Они расположены по адресам: улица Нурсултана Назарбаева, 48 (гимназия №27), улица Марселя Салимжанова, 29.

Также с 13.00 до 16.00 обесточат дома №№ 33 и 42 на улице Товарищеская.

Кроме того, с 9.00 до 17.00 от электричества в этот день отключат и частные дома в поселке Вознесенское Советского района, которые находятся на улице Луговая.

Такое «романтическое» настроение в канун праздника 8 марта горожанам подарит плановый ремонт и техобслуживание на сетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU