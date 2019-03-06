2019-03-06T16:48:36+03:00
Происшествия

Жителя Чувашии будут судить за секс-насилие над 5-летней девочкой

Утверждается, что мужчина надругался над ребенком, пока его мать спала
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Расследование уголовного дела о секс-насилии над ребенком, возбужденном в отношении 43 летнего жителя Канашского района, завершено.

По версии следствия, в ночь на 15 декабря прошлого года у себя дома в одном из сел пьяный мужчина надругался над 5-летней девочкой. Он воспользовался тем, что ее мать в это время спала, а потерпевшая в силу своего возраста не могла оказать ему сопротивления.

В настоящий момент мужчина находится под стражей, с девочкой проведены психолого-диагностические, реабилитационные и профилактические мероприятия.

- Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщают в следственном комитете Чувашии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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