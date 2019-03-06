В Чувашии на директора школы завели шесть уголовных дел

СЕГОДНЯ 19:57 2019-03-06T19:57:07+03:00

В итоге их объединили в одно производство. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Ему вменяется то, что он забирал у сотрудников часть премии

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В отношении директора средней общеобразовательной школы №1 города Канаша было возбуждено шесть уголовных дел. Все они о присвоение, совершенном с использованием служебного положения.

По версии следователей, 2013-2018 годах мужчина издавал приказы о выдаче ряду подчиненных явно завышенных с другими сотрудниками премий. Когда те получали деньги, директор требовал передавать ему часть суммы. В результате таким образом он смог положить себе в карман более 390 тысяч рублей.

- Сейчас все уголовные дела соединены в одно производство. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Кроме того, следователями будут приняты предусмотренные действующим законодательством меры по возмещению причиненного ущерба. Расследование продолжается, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

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ИСТОЧНИК KP.RU