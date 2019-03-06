2019-03-06T17:53:15+03:00
Экономика

В Татарстане появится система управления продвижением товаров от местных производителей

Она должна простимулировать экономически рост в регионе
Алина ГАБДУЛИНА
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Система будет создавать условия для экспорта продукции республикиСистема будет создавать условия для экспорта продукции республикиФото: Кристина БРАЖНИКОВА
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В Татарстане будет создана система управления продвижением товаров республики, которая будет создавать условия для экспорта продукции от местного производителя за пределы республики.

Такой указ был подписан президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и опубликован на официальном портале правовой информации.

Система объединит работу товарно-информационной площадки tattis.ru и электронной торговой площадки zakazrf.ru. В дальнейшем она будет стимулировать собой экономический рост республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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