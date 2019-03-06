В Татарстане появится система управления продвижением товаров от местных производителей
В Татарстане будет создана система управления продвижением товаров республики, которая будет создавать условия для экспорта продукции от местного производителя за пределы республики.
Такой указ был подписан президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и опубликован на официальном портале правовой информации.
Система объединит работу товарно-информационной площадки tattis.ru и электронной торговой площадки zakazrf.ru. В дальнейшем она будет стимулировать собой экономический рост республики.
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Экономика Татарстана»