В Татарстане появится система управления продвижением товаров от местных производителей

СЕГОДНЯ 17:53 2019-03-06T17:53:15+03:00

Система будет создавать условия для экспорта продукции республики Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Она должна простимулировать экономически рост в регионе

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В Татарстане будет создана система управления продвижением товаров республики, которая будет создавать условия для экспорта продукции от местного производителя за пределы республики.

Такой указ был подписан президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и опубликован на официальном портале правовой информации.

Система объединит работу товарно-информационной площадки tattis.ru и электронной торговой площадки zakazrf.ru. В дальнейшем она будет стимулировать собой экономический рост республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU