2019-03-06T13:26:01+03:00
Экономика

Каждый второй клиент ВТБ пользуется программами лояльности

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По итогам 2018 года участниками программ лояльности банка ВТБ являются 5 млн человек, что составляет почти половину от общего числа активных клиентов. Из них более половины участников используют программу «Коллекция» (2,8 млн человек). За прошедший год они оформили почти полмиллиона заказов, в топ-5 наиболее популярных категорий входят «Сертификаты», «Электроника», «Красота и здоровье», «Билеты в кино», «Детские товары» и «Авиа-билеты».

Около 40% подключенных к «Коллекции» клиентов ВТБ проживают в регионах ЦФО, 20% - на Северо-Западе. Также программой лояльности активно пользуются жители Иркутской, Свердловской и Новосибирской областей.

В программе лояльности ВТБ действуют семь опций. Программа «Коллекция» позволяет возвращать до 17% от покупки в виде бонусов и тратить их на товары. В рамках опции «Путешествия» клиенты могут оплатить авиа- или ж/д билеты, проживание в отеле милями (милями возвращается до 6% от суммы покупок). Кешбэк в трех категориях (на все, авто и рестораны) позволяет возвращать денежные средства в размере до 12% от транзакции. В опции «Заемщик» клиенты смогут снизить процент по кредитам, а в «Сбережения» - увеличить размер ставки по накоплениям. Клиенты могут выбрать оптимальную для себя опцию и менять ее при необходимости.

- Клиенты активно используют возможности программ лояльности ВТБ – в прошлом году их транзакционная активность выросла на 20%, – отмечает старший вице-президент, заместитель руководителя департамента розничных продуктов ВТБ Юлия Деменюк. – На сегодняшний день мы предлагаем одни из лучших условий на рынке: бонусы начисляются за любые покупки по карте во всех торговых точках мира, а также за открытие банковских продуктов.

Важным преимуществом программы «Коллекция» является возможность получить повышенные бонусы – до 11% за покупки у партнеров программы: Перекресток, Утконос, AliExpress, Yves Rocher и другие и дополнительно до 6% от банка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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