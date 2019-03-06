2019-03-06T14:04:25+03:00
Экономика

По версии Forbes сыновья Минтимера Шаймиева вновь стали самыми богатыми людьми Татарстана

Состояние каждого из них на данный момент оценивается в 1,3 миллиарда долларов США
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: autokam.ruФото: autokam.ru
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Самыми богатыми людьми Татарстана по итогам 2018 года стали братья Айрат и Радик Шаймиевы, сыновья первого президента республики Минтимера Шаймиева.

Состояние каждого из них на данный момент оценивается в 1,3 миллиарда долларов США. По сравнению с 2017 годом братья стали богаче на 100 миллионов долларов. Такие цифры назвал Forbes, внеся их в свой список.

Среди россиян в целом сыновья первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева оказались на 69 месте.

Известно, что Айрат сейчас является генеральным директором компании «Татавтодор», а Радик заседает в Совете директоров нефтехимического холдинга «ТАИФ».

В списке богатейших людей России есть еще два бизнесмена из Татарстана: Рустем Сультеев и Альберт Шигабутдинов. Они обладают состояниями в 1,2 миллиарда долларов США каждый.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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