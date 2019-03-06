Тукаевский район занял первое место в Татарстане по минимальному количеству безработных

СЕГОДНЯ 12:39 2019-03-06T12:39:02+03:00

В пятерку районов с высоким уровнем занятости населения вошли также Казань (более 40%) и Лаишевский, Елабужский, Альметьевский районы

Там занято почти половина населения

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Тукаевский район показал самый высокий уровень занятости населения за последние 5 лет в Татарстане. Как оказалось, в нем на данный момент работают почти половина жителей. К такому выводу пришли ученые Центра перспективных экономических исследований Академии наук республики.

Известно, что в пятерку районов с высоким уровнем занятости населения вошли также Казань (более 40%) и Лаишевский, Елабужский, Альметьевский районы (от 34 до 38%).

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ИСТОЧНИК KP.RU