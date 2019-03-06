Тукаевский район занял первое место в Татарстане по минимальному количеству безработных
Там занято почти половина населения
В пятерку районов с высоким уровнем занятости населения вошли также Казань (более 40%) и Лаишевский, Елабужский, Альметьевский районы
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Тукаевский район показал самый высокий уровень занятости населения за последние 5 лет в Татарстане. Как оказалось, в нем на данный момент работают почти половина жителей. К такому выводу пришли ученые Центра перспективных экономических исследований Академии наук республики.
Известно, что в пятерку районов с высоким уровнем занятости населения вошли также Казань (более 40%) и Лаишевский, Елабужский, Альметьевский районы (от 34 до 38%).
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ИСТОЧНИК KP.RU