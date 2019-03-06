В Казани на улице Баумана обрушились новогодние конструкции

СЕГОДНЯ 12:11 2019-03-06T12:11:14+03:00

Горожане считают, что виной тому сырость и ветер

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Все новогодние праздники жителей и гостей Казани радовало новогоднее украшение. К марту все гирлянды и фигуры убрали, оставив лишь десятки светящихся арок на пешеходной улице Баумана. Однако одна из конструкций не выдержала прихода теплой погоды и обрушилась. Инцидент произошел утром в среду, 6 марта.

Фотографиями сломанной арки жители столицы Татарстана стали делиться в социальных сетях.

- До 8 марта чутка не дотянули, - комментирует фото интернет-пользователь Наифля Зайниева.

- Они же из клееного бруса, конечно, намокли, разбухли и разошлись. Ветер еще, - предполагает Yulia Yulia.

- Там нагрузка какая: ветер, снег, собственный вес, а опоры нет. Вот она и сломалась, - вторит ему интернет-пользователь Pierre Jules-Théophile-Gautier.

Большинство же казанцев приняли этот инцидент как намек на то, что весна действительно пришла в город.

ИСТОЧНИК KP.RU