2019-03-06T11:58:44+03:00
Общество

В Казани за 1,3 миллиарда рублей продают парк аттракционов FUN24

Уверяет, что средняя посещаемость заведения составляет 800 человек в сутки
Алина ГАБДУЛИНА
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FUN24 занимает площадь 29 тысяч квадратных метров.FUN24 занимает площадь 29 тысяч квадратных метров.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Казани на продажу выставили парк аттракционов FUN24. За готовый бизнес продавец - некто Мухетдинов, просит порядка 1,3 миллиарда рублей. В объявление он отмечает, что комплекс занимает первое по популярности место среди развлекательных центров города.

FUN24 занимает площадь 29 тысяч квадратных метров, на которых расположены кафе, рестораны, зоны отдыха, боулинг, зал на 25 билиардных столов, кинотеатры и аттракционы.

Средняя посещаемость парка в сутки, указанная в объявлении, составляет 800 человек, а его вместимость - 2,5 тысячи гостей одновременно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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