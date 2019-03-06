«Тюбетей Tower» в Казани построит бизнесмен из Перми

СЕГОДНЯ 11:36 2019-03-06T11:36:22+03:00

Смотровая площадка будет иметь прозрачный пол и расположится на высоте более 90 метров

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Стало известно, кто же будет строить смотровую площадку «Тюбетей Tower» в Казани. Так, заняться проектом готов директор пермского Парка культуры и отдыха им. Горького Рашид Габдуллин. Проект будет реализован в формате государственно-частного партнерства.

Известно, что смотровая площадка будет иметь прозрачный пол и расположится на высоте более 90 метров. Кроме того, в башне установят экстремальные аттракционы: выход на площадку без ограждения – со страховкой и выкатное кресло.

Со слов бизнесмена, которые передает издание «Ъ-Прикамье», порядка 350 миллионов рублей нужно будет вложить в одно лишь «железо», которое будут делать в Перми. Габдуллин также отметил, что на реализацию проекта потребуется не менее двух лет.

Напомним, «Тюбетей Tower» планируют построить рядом со стадионом «Казань Арена».

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ИСТОЧНИК KP.RU