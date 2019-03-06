В преддверии 8 марта: в Чебоксарах ищут мужчину, который украл из магазина женскую куртку
Международный женский день не за горами, поэтому тысячи мужчин во всех городах России совершают набеги на торговые центры в поисках подарков своим дамам. Не исключено, что с этой целью в магазин Чебоксар пришел и тот, которого сейчас разыскивает полиция.
Дело в том, что 3 марта мужчина похитил с манекена куртку за 4,5 тысячи рублей в одном из магазинов торгового центра по проспекту Яковлева. Вору удалось скрыться, но он был пойман в объектив камеры видеонаблюдения.
На вид мужчине около 35-40 лет, он имеет среднее телосложение и рост около 170 сантиметров. На момент совершения преступления был одет в куртку черного цвета, черную вязанную шапку, серые штаны и синие кроссовки с белыми полосками по бокам.
- Просим всех, кто располагает информацией об этом человеке, сообщить по телефонам: (8352) 53-03-72 или 24-09-88 (102 – с сотового телефона), - сообщает МВД по Чувашии.
Мужчина украл куртку в Чебоксарах.
ИСТОЧНИК KP.RU