2019-03-06T10:49:57+03:00
Происшествия

В Татарстане на трассе М7 "Москва-Уфа" нашли женщину без сознания

До приезда медиков ее привели в чувство сотрудники МЧС республики
Лика ИСАЕВА
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Спасатели помогли женщине и перенесли ее в "скорую"Спасатели помогли женщине и перенесли ее в "скорую"Фото: Из материалов пресс-службы
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Сообщение о том, что на федеральной трассе М7 "Москва-Уфа" на 945 километре на площадке отдыха "Рахмат поляна" в Мамадышском районе республики нашли женщину без сознания, поступило 5 марта в 11.35.

На место выехали спасатели ЗПСО№5 МЧС Татарстана. Они приехали на место и выяснили, что пострадавшая - продавец торговой точки. Женщине стало плохо, она вышла на улицу, где и упала без сознания. Спасатели привели ее в чувство и оказали первую помощь: обогрели и напоили горячим чаем.

- До приезда скорой помощи осуществляли контроль её состояния, - сообщили в МЧС Татарстана. - Затем спасатели транспортировали пострадавшую до "скорой".

ИСТОЧНИК KP.RU

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