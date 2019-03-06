2019-03-06T10:16:27+03:00
Происшествия

Во время пожара в заброшенном доме пострадал мужчина

Он доставлен в больницу
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Во время тушения огня пострадал мужчинаВо время тушения огня пострадал мужчинаФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

Пожар в заброшенном доме на улице Саид-Галеева в Вахитовском районе Казани начался в 0.36 в среду, 6 марта. К приезду пожарных открытым огнем горела крыша трехэтажного строения. Общая площадь возгорания составила 350 квадратных метров. Была прямая угроза распространения горения по всей площади чердака.

Во время тушения огня обнаружили 45-летнего мужчину без определенного места жительства.

- С предварительным диагнозом «отравление продуктами горения средней тяжести» отправлен в городскую больницу №7, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана. - Предварительная причина пожара: неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Татарстане зарегистрировано уже более 4 тысяч самозанятых
Вместе навсегда: как подарки помогают влюбленным быть ближе
В Казани на директора школы могут завести дело за протекающие потолки и отсыревшие рамы
В Марий Эл на трассе столкнулись два грузовика: один человек пострадал
По версии Forbes сыновья Минтимера Шаймиева вновь стали самыми богатыми людьми Татарстана
Президент Татарстана пригласил в гости министра сельского хозяйства Чехии
Каждый второй клиент ВТБ пользуется программами лояльности
Еще одна татарстанская спортсменка завоевала медаль на Универсиаде-2019 в Красноярске
Тукаевский район занял первое место в Татарстане по минимальному количеству безработных
Татарстанская сноубордистка завоевала «золото» на Универсиаде-2019 в Красноярске
В Казани на улице Баумана обрушились новогодние конструкции
В Казани за 1,3 миллиарда рублей продают парк аттракционов FUN24
«Тюбетей Tower» в Казани построит бизнесмен из Перми
В преддверии 8 марта: в Чебоксарах ищут мужчину, который украл из магазина женскую куртку
Бердыева оставили без правой руки: Виталий Кафанов покинул "Рубин"
В Татарстане на трассе М7 "Москва-Уфа" нашли женщину без сознания
В Казани на "зебре" сбили двух пенсионерок