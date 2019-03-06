Во время пожара в заброшенном доме пострадал мужчина

СЕГОДНЯ 10:16 2019-03-06T10:16:27+03:00

Во время тушения огня пострадал мужчина Фото: Из материалов пресс-службы

Он доставлен в больницу

Изменить размер текста: A A

Пожар в заброшенном доме на улице Саид-Галеева в Вахитовском районе Казани начался в 0.36 в среду, 6 марта. К приезду пожарных открытым огнем горела крыша трехэтажного строения. Общая площадь возгорания составила 350 квадратных метров. Была прямая угроза распространения горения по всей площади чердака.

Во время тушения огня обнаружили 45-летнего мужчину без определенного места жительства.

- С предварительным диагнозом «отравление продуктами горения средней тяжести» отправлен в городскую больницу №7, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана. - Предварительная причина пожара: неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU