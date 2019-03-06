В Казани на "зебре" сбили двух пенсионерок

СЕГОДНЯ 09:52 2019-03-06T09:52:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Наезды на двух пенсионерок произошли 5 марта, во вторник, в столице Татарстана. В обоих случаях пострадавшие получили травмы и доставлены в больницы.

В 6.50 28-летний водитель автомобиля" Киа Сид" сбил на "зебре" напротив дома №207 по Оренбургскому проезду 61-летнюю женщину. Он не уступил ей дорогу, и в результате она получила тяжелые травмы - сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и закрытый перелом ребер.

Чуть позже, в 10.40 на дороге-дублеру проспекта Ибрагимова напротив дома №63 водитель автомобиля "Хёндэ Солярис" - 36-летний мужчина, в такой же ситуации стал причиной травм 70-летней пенсионерки. В результате ДТП пенсионерка получила переломы.

ИСТОЧНИК KP.RU