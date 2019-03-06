2019-03-06T09:26:25+03:00
Общество

Суд в Марий Эл признал алиментщика, скрывшегося в Италии, безвестно отсутствующим

Ребенку это позволит получить пенсию за потерянного кормильца
Лика ИСАЕВА
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Фемида признала должника безвестно отсутствующимФемида признала должника безвестно отсутствующимФото: Из материалов пресс-службы
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Суд в Йошкар-Оле признал 52-летнего мужчину безвестно отсутствующим по иску его бывшей жены. Она и приставы не могут отыскать жителя Марий Эл с 2013 года, с того момента, как супруги развелись. У них остался общий ребенок, но заниматься воспитанием малыша отец не захотел. Он уехал из Йошкар-Олы.

В отношении должника с 2013 года было возбуждено разыскное дело, в рамках которого удалось установить, что должник предположительно проживает на территории Италии. Вышли на место его проживания просто - в интернете появилось сообщение о том, что он устраивает выставку своих работ. Но когда в Италию поступили официальные документы из России о розыске художника, он успел снова скрыться.

На данный момент долг алиментщика уже превысил один миллион рублей.

Для несовершеннолетнего ребенка факт признания отца безвестно отсутствующим имеет важное юридическое значение - это дает возможность обратиться с заявлением о получении пенсии по случаю потери кормильца, сообщили в УФССП Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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