Девушку-подростка сняли с поезда в Чувашии за желание вернуться в Казань

СЕГОДНЯ 08:48 2019-03-06T08:48:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В Волгодонск Ростовской области 16-летняя жительница Казани переехала перед самым Новым годом вместе с родственниками. Но сама она мечтала вернуться назад так сильно, что ослышалась запретов родителей и ушла из дома.

Девушка купила билеты на поезд "Новороссийск-Пермь", но поездку прервали сотрудники Чувашского линейного отдела МВД России на транспорте на станции Канаш. Они обнаружили беглянку, которая уже числилась в федеральном розыске как без вести пропавшая.

- Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу с девушкой, после чего до прибытия законных представителей она была помещена в Канашский социальный приют для детей и подростков, - сообщили в пресс-службе Управления МВД России на транспорте по Приволжскому округу. - Ранее из дома девушка не уходила, на учете в инспекции по делам несовершеннолетних по месту жительства она не состояла.

Сейчас беглянку уже передали родителям.

ИСТОЧНИК KP.RU