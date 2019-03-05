УНИКС в первом матче четвертьфинала Еврокубка обыграл «Локомотив-Кубань»

5 Март 23:51 2019-03-05T23:51:08+03:00

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В первом матче четвертьфинала Кубка Европы казанский УНИКС дома обыграл «Локомотив-Кубань» со счетом 86:66.

В стартовом составе хозяев вышли: Реймар Морган, Мелвин Эджим, Трентон Локетт, Евгений Колесников и Пиеррия Хенри.

В заявку не вошли Павел Сергеев, Джеки Кармайкл, Александр Билле, Максим Шелекето. После болезни вернулся Морис Ндур.

Решающей стала третья четверть, в которой казанцы сделали рывок 11-0. В конце отрезка счет на табло 64:46.

В середине заключительной четверти Эрик Макколум набрал уже 32 очка. Так казанский защитник стал самым результативным игроком матча.

Самым результативным игроком матча стал Эрик Макколум.Фото: Алина НИЗАМОВА

Фото: Алина НИЗАМОВА

В ответном матче розыгрыша Кубка Европы команды встретятся 8 марта в краснодарском «Баскет-холле». А 16 марта УНИКС и «Локомотив-Кубань» в Краснодаре проведут матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

ИСТОЧНИК KP.RU