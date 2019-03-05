Студентку казанского колледжа заподозрили в том, что четыре месяца занималась сексом с подростком
19-летнюю студентку Казанского авиационно-технического колледжа задержали в Пестречинском районе Татарстана. Девушку подозревают в том, что она в течение четырех месяцев занималась сексом с 15-летним подростком, сообщает портал Рrokazan со ссылкой на собственный источник.
По данным последнего, с июля по октябрь 2018 года казанская студентка предавалась интиму с подростком у него дома, когда все вскрылось, девушку задержали, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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