2019-03-05T18:36:37+03:00
Общество

Режим работы МФЦ Казани и Татарстана на праздник 8 марта

Многофункциональные центры будут отдыхать два дня
Олег ЛУГОВОЙ
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8 и 10 марта МФЦ работать не будут.8 и 10 марта МФЦ работать не будут.Фото: Екатерина СМБАТЯН
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В связи с Международным женским днем – 8 марта, многофункциональные центры (МФЦ) Казани не будут работать два дня.

Так, непосредственно в праздник у их сотрудников выходной – прием населения вестись не будет. Накануне же – 7 марта, во всех филиалах МФЦ рабочий день будет сокращен на один час.

В столице Татарстана Зареченский, Московский, Приволжский, дополнительный офис Приволжского отдела, Дербышинский, Советский и Южный отделы будут принимать граждан до 17.00, Ново-Савиновский отдел до 19.00.

В свою очередь офисы «Мои документы» в Зеленодольске, Нижнекамске, Альметьевске, Набережных Челнах, Чистополе, Нурлате, Бугульме, Лениногорске, Азнакаево, Заинске и Елабуге, а также Тукаевском районе будут вести прием населения до 17.00. Все остальные филиалы остальные районные филиалы – до 18.00.

9 марта рабочий день. А вот 10 марта у МФЦ снова выходной. После этого они начнут работать в обычном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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