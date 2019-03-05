2019-03-05T17:18:43+03:00
Общество

В Татарстане потеплеет до 5 градусов, но будет ветрено и снежно

На дорогах гололедица
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
До 5 градусов тепла температура поднимется впервые в 2019 году.До 5 градусов тепла температура поднимется впервые в 2019 году.Фото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

В Татарстане 6 мата прогнозируется неустойчивая погода. Так, по прогнозам синоптиков, в ближайшую среду на территории республики ожидается сильный ветер, порывы которого могут достигать 22 м/с. Кроме того, в некоторых районах Татарстана возможен туман, а также гололед и кратковременная метель, пройдут мокрый снег и дождь.

Что касается температуры воздуха, то ночью столбики термометра будут находиться в районе нулевой отметки. Днем в среднем температура воздуха составит 2-3 градуса тепла, а в некоторых районах потеплеет до 5 градусов со знаком "плюс".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Студентку казанского колледжа заподозрили в том, что четыре месяца занималась сексом с подростком
Дети под присмотром: «Ростелеком» презентовал домашнее видеонаблюдение в Иннополисе
ФСБ Татарстана: террористический пропагандист, желавший воевать в Сирии, будет отправлен в колонию на 11 лет
Режим работы МФЦ Казани и Татарстана на праздник 8 марта
Мэрия Чебоксар потратит 7 миллионов рублей на работу со СМИ
Жителя Татарстана, пойманного на границе с Сирией, приговорили к 9 годам колонии
На конкурс «Вместе в цифровое будущее» поступило более 100 работ от журналистов и блогеров Поволжья
Мэр Казани возглавил рейтинг медиа-эффективности руководителей Татарстана
В Чебоксарах водителя насмерть сбившего школьницу на «зебре» приговорили к колонии-поселения
"Рубин" выплатил Гекденизу Караденизу 35-миллионный долг
6 марта в трех районах Казани отключат свет
Министр образования Татарстана Рафис Бурганов назвал сроки проведения ЕГЭ в республике
Клиенты ВТБ Лизинг предпочитают седаны и внедорожники
В Чебоксарах из-за падения на школьника глыбы льда возбуждено уголовное дело
В Татарстане из-за розлива нефти с ущербом природе в 16,8 миллиона рублей возбудили уголовное
Татарстанская сноубордистка взяла «серебро» на Универсиаде-2019 в Красноярске