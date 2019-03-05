В Татарстане потеплеет до 5 градусов, но будет ветрено и снежно
На дорогах гололедица
До 5 градусов тепла температура поднимется впервые в 2019 году.Фото: Алексей ФОКИН
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В Татарстане 6 мата прогнозируется неустойчивая погода. Так, по прогнозам синоптиков, в ближайшую среду на территории республики ожидается сильный ветер, порывы которого могут достигать 22 м/с. Кроме того, в некоторых районах Татарстана возможен туман, а также гололед и кратковременная метель, пройдут мокрый снег и дождь.
Что касается температуры воздуха, то ночью столбики термометра будут находиться в районе нулевой отметки. Днем в среднем температура воздуха составит 2-3 градуса тепла, а в некоторых районах потеплеет до 5 градусов со знаком "плюс".
ИСТОЧНИК KP.RU