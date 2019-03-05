Мэрия Чебоксар потратит 7 миллионов рублей на работу со СМИ
Из бюджета Чебоксар выделили 7 млн рублей на работу мэрии со СМИ. Деньги распределены по 12 различным электронным аукционам, победители которых будут оказывать столице Чувашии рекламно-информационные услуги до конца 2019 года.
В частности, 362 тысячи рублей будут потрачены на местное радио. Еще порядка 2,6 млн рублей будут направлены на информацию о работе мэрии на четыре республиканских телеканалах.
300 и 450 тысяч рублей получат два информационных агентства, а 272, 520 и 660 тысяч – три различных печатных СМИ.
816 тысяч будет выделено на оказание услуг по сбору и размещению материалов о городе на сайте периодического издания. А 250 тысяч – на услуги по информированию населения через сайт сетевого издания.
Еще 720 тысяч рублей будет направлено на специальную страницу общественно-политического интернет-ресурса, дублирующего печатное издание.
ИСТОЧНИК KP.RU