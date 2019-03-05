2019-03-05T18:02:41+03:00
Экономика

Мэрия Чебоксар потратит 7 миллионов рублей на работу со СМИ

Деньги распределены по 12 различным электронным аукционам, победители которых будут оказывать столице Чувашии рекламно-информационные услуги до конца 2019 года
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
272 тысяч, 520 тысяч и 660 тысяч рублей получат три различных печатных СМИ272 тысяч, 520 тысяч и 660 тысяч рублей получат три различных печатных СМИФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Изменить размер текста:

Из бюджета Чебоксар выделили 7 млн рублей на работу мэрии со СМИ. Деньги распределены по 12 различным электронным аукционам, победители которых будут оказывать столице Чувашии рекламно-информационные услуги до конца 2019 года.

В частности, 362 тысячи рублей будут потрачены на местное радио. Еще порядка 2,6 млн рублей будут направлены на информацию о работе мэрии на четыре республиканских телеканалах.

300 и 450 тысяч рублей получат два информационных агентства, а 272, 520 и 660 тысяч – три различных печатных СМИ.

816 тысяч будет выделено на оказание услуг по сбору и размещению материалов о городе на сайте периодического издания. А 250 тысяч – на услуги по информированию населения через сайт сетевого издания.

Еще 720 тысяч рублей будет направлено на специальную страницу общественно-политического интернет-ресурса, дублирующего печатное издание.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Студентку казанского колледжа заподозрили в том, что четыре месяца занималась сексом с подростком
Дети под присмотром: «Ростелеком» презентовал домашнее видеонаблюдение в Иннополисе
ФСБ Татарстана: террористический пропагандист, желавший воевать в Сирии, будет отправлен в колонию на 11 лет
Режим работы МФЦ Казани и Татарстана на праздник 8 марта
Жителя Татарстана, пойманного на границе с Сирией, приговорили к 9 годам колонии
В Татарстане потеплеет до 5 градусов, но будет ветрено и снежно
На конкурс «Вместе в цифровое будущее» поступило более 100 работ от журналистов и блогеров Поволжья
Мэр Казани возглавил рейтинг медиа-эффективности руководителей Татарстана
В Чебоксарах водителя насмерть сбившего школьницу на «зебре» приговорили к колонии-поселения
"Рубин" выплатил Гекденизу Караденизу 35-миллионный долг
6 марта в трех районах Казани отключат свет
Министр образования Татарстана Рафис Бурганов назвал сроки проведения ЕГЭ в республике
Клиенты ВТБ Лизинг предпочитают седаны и внедорожники
В Чебоксарах из-за падения на школьника глыбы льда возбуждено уголовное дело
В Татарстане из-за розлива нефти с ущербом природе в 16,8 миллиона рублей возбудили уголовное
Татарстанская сноубордистка взяла «серебро» на Универсиаде-2019 в Красноярске