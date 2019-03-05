Дети под присмотром: «Ростелеком» презентовал домашнее видеонаблюдение в Иннополисе
«Ростелеком» представил жителям Иннополиса услугу «Видеонаблюдение». Возможности сервиса смогли оценить семьи, имеющие маленьких детей, на премьере пьесы Театра на Булаке «Мсье Ибрагим».
Десятки семейных пар получили возможность посмотреть постановку, оставив малышей в игровом зале местного детского сада, где была установлена видеокамера. Родители наблюдали за детьми дистанционно с помощью своих смартфонов через мобильное приложение «Умный дом Ростелеком».
Директор филиала в Республике Татарстан Андрей Юдов:
«Когда не с кем оставить ребенка, молодым родителям бывает сложно куда-то выбраться вдвоем. Даже если дети остаются с няней или родственниками, мамы и папы все равно волнуются. В таких случаях поможет услуга «Видеонаблюдение». С ней родители смогут знать, чем заняты их малыши».
Во время антракта «Ростелеком» организовал трансляцию с умной камеры на большом экране. Специалисты компании рассказали участникам мероприятия о возможностях интеллектуального гаджета и продемонстрировали процесс настройки услуги «Видеонаблюдение».
Фото: Из материалов пресс-службы
Справиться с установкой камеры и выбрать нужный режим работы пользователь сможет самостоятельно, специальных навыков не требуется. Смотреть прямой эфир или видео из архива можно с любого устройства с доступом в интернет.
- У меня двое детей. Мне понравилось присматривать за ними через телефон. Я очень хочу установить умную камеру дома и почаще выбираться в люди, не переживая за малышей, – делится впечатлениями участница мероприятия Айслу Аслаева.
Узнать подробнее об услуге «Видеонаблюдение» и оставить заявку на подключение можно на сайте, по бесплатному телефону 8-800-1000-800 или в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома».
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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.
Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 13,0 млн, а платного ТВ «Ростелекома» — более 10,1 млн пользователей, из которых свыше 5,1 млн смотрят уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».
Выручка Группы компаний за 9 мес. 2018 г. составила 233,0 млрд руб., OIBDA достигла 74,9 млрд руб. (32,1% от выручки), чистая прибыль — 12,7 млрд руб.
«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.
Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.
Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.
ИСТОЧНИК KP.RU