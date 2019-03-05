2019-03-05T19:02:09+03:00
Общество

Дети под присмотром: «Ростелеком» презентовал домашнее видеонаблюдение в Иннополисе

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Фото: Из материалов пресс-службыФото: Из материалов пресс-службы
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«Ростелеком» представил жителям Иннополиса услугу «Видеонаблюдение». Возможности сервиса смогли оценить семьи, имеющие маленьких детей, на премьере пьесы Театра на Булаке «Мсье Ибрагим».

Десятки семейных пар получили возможность посмотреть постановку, оставив малышей в игровом зале местного детского сада, где была установлена видеокамера. Родители наблюдали за детьми дистанционно с помощью своих смартфонов через мобильное приложение «Умный дом Ростелеком».

Директор филиала в Республике Татарстан Андрей Юдов:

«Когда не с кем оставить ребенка, молодым родителям бывает сложно куда-то выбраться вдвоем. Даже если дети остаются с няней или родственниками, мамы и папы все равно волнуются. В таких случаях поможет услуга «Видеонаблюдение». С ней родители смогут знать, чем заняты их малыши».

Во время антракта «Ростелеком» организовал трансляцию с умной камеры на большом экране. Специалисты компании рассказали участникам мероприятия о возможностях интеллектуального гаджета и продемонстрировали процесс настройки услуги «Видеонаблюдение».

Фото: Из материалов пресс-службы

Фото: Из материалов пресс-службы

Справиться с установкой камеры и выбрать нужный режим работы пользователь сможет самостоятельно, специальных навыков не требуется. Смотреть прямой эфир или видео из архива можно с любого устройства с доступом в интернет.

- У меня двое детей. Мне понравилось присматривать за ними через телефон. Я очень хочу установить умную камеру дома и почаще выбираться в люди, не переживая за малышей, – делится впечатлениями участница мероприятия Айслу Аслаева.

Узнать подробнее об услуге «Видеонаблюдение» и оставить заявку на подключение можно на сайте, по бесплатному телефону 8-800-1000-800 или в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома».

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 13,0 млн, а платного ТВ «Ростелекома» — более 10,1 млн пользователей, из которых свыше 5,1 млн смотрят уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

Выручка Группы компаний за 9 мес. 2018 г. составила 233,0 млрд руб., OIBDA достигла 74,9 млрд руб. (32,1% от выручки), чистая прибыль — 12,7 млрд руб.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.

ИСТОЧНИК KP.RU

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