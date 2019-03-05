"Рубин" выплатил Гекденизу Караденизу 35-миллионный долг

СЕГОДНЯ 16:01 2019-03-05T16:01:40+03:00

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Футбольный "Рубин" больше ничего не должен турецкому полузащитнику Гекденизу Караденизу. Напомним, что футболист, отыгравший за казанский клуб 10 лет, обратился в палату по разрешению споров РФС.

Он сообщил, что клуб задолжал ему кругленькую сумму. В результате "Рубин" обязали выплатить игроку 35 миллионов рублей. В клубе не стали тянуть и погасили задолженность перед Караденизом.

- Те 35 миллионов, которые палата по разрешению споров обязала выплатить Караденизу, уже выплачены "Рубином". Хорошие отношения между клубом и игроком восстановлены? Они и были хорошими, мы ведь столько лет знаем друг друга. Все споры были в телефонном разговоре, но и на кухне ругаются, - цитирует гендиректора "Рубина" Рустема Сайманова портал Championat.com.

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ИСТОЧНИК KP.RU