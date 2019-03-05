2019-03-05T16:01:40+03:00
Спорт

"Рубин" выплатил Гекденизу Караденизу 35-миллионный долг

Палата по разрешению споров РФС потребовала от казанского клуба рассчитаться с бывшим игроком
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Фото: ФК "Рубин".Фото: ФК "Рубин".
Изменить размер текста:

Футбольный "Рубин" больше ничего не должен турецкому полузащитнику Гекденизу Караденизу. Напомним, что футболист, отыгравший за казанский клуб 10 лет, обратился в палату по разрешению споров РФС.

Он сообщил, что клуб задолжал ему кругленькую сумму. В результате "Рубин" обязали выплатить игроку 35 миллионов рублей. В клубе не стали тянуть и погасили задолженность перед Караденизом.

- Те 35 миллионов, которые палата по разрешению споров обязала выплатить Караденизу, уже выплачены "Рубином". Хорошие отношения между клубом и игроком восстановлены? Они и были хорошими, мы ведь столько лет знаем друг друга. Все споры были в телефонном разговоре, но и на кухне ругаются, - цитирует гендиректора "Рубина" Рустема Сайманова портал Championat.com.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Футбольный клуб "Рубин"»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
6 марта в трех районах Казани отключат свет
Министр образования Татарстана Рафис Бурганов назвал сроки проведения ЕГЭ в республике
Клиенты ВТБ Лизинг предпочитают седаны и внедорожники
В Чебоксарах из-за падения на школьника глыбы льда возбуждено уголовное дело
В Татарстане из-за розлива нефти с ущербом природе в 16,8 миллиона рублей возбудили уголовное
Татарстанская сноубордистка взяла «серебро» на Универсиаде-2019 в Красноярске
В 2018 году в Татарстане на лекарства для льготников было направлено 968 миллионов рублей
Президент Татарстана наградил орденом «Дуслык» Верховного муфтия России
ВТБ перевел расчеты с ЦБ на новую платформу
За 2 месяца 2019 года в Казани за неоплату парковок выписали штрафов на 18,6 миллиона рублей
Агентство инвестиционного развития Татарстана провело первую встречу по поводу разработки концепции развития исторического центра Казани
В Татарстане из трубопровода похитили нефти на 1 миллион рублей
В Казани до конца мая три улицы коттеджного поселка Плодопитомник останутся закрыты
Каждый 35-й житель Набережных Челнов болен раком
Какие штрафы ждут предпринимателей Татарстана
В Набережных Челнах водитель остался без иномарки, перекрыв дорогу в школу
В Казани иномарка сбила 10-летнего школьника-нарушителя
В Марий Эл на головы детей в одной из школ "льет дождь" во время уроков
В Казани женщина-водитель сбила на "зебре" пенсионерку и ее 8-летнюю внучку
В Чувашии чиновники отправили детей многодетной женщины в садик на пятидневку
Татарстанские таможенники обнаружили посылку с набором для начинающих воров-домушников
Средняя зарплата в Набережных Челнах выросла на 11%
В Татарстане рабочий погиб от автоматизированного манипулятора
В Казани вынесли приговор шести «черным риелторам», которые присвоили квартир на 54 миллиона рублей
Президент Татарстана открыл в казанском поселке Юдино ледовую арену
Казанский школьник победил в олимпиаде по программированию «Технокубок»