2019-03-05T15:44:55+03:00
Общество

Министр образования Татарстана Рафис Бурганов назвал сроки проведения ЕГЭ в республике

Лидерами среди предметов по выбору неизменно остаются обществознание, физика, химия и биология
Алина ГАБДУЛИНА
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Основной период сдачи ЕГЭ состоится с 27 мая по 1 июляОсновной период сдачи ЕГЭ состоится с 27 мая по 1 июляФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В 2019 году досрочный период сдачи единого государственного экзамена пройдет с 20 марта по 10 апреля в двух пунктах его проведения: школе № 6 в Набережных Челнах и школе № 62 в Казани. Основной период сдачи ЕГЭ состоится с 27 мая по 1 июля, а дополнительный – с 3 по 20 сентября. Об этом официально сообщил министр образования Татарстана Рафис Бурганов.

После он добавил, что досрочно в 2019 году ЕГЭ собираются сдавать 738 участников. А в основном периоде сдачи экзаменов примут участие порядка 16,3 тысячи выпускников Татарстана. Для их рассадки будут задействованы 1395 аудиторий в 83 пунктах приема экзамена.

Во всех периодах сдачи ЕГЭ общественное наблюдение будут проводить студенты вузов. Каждую аудиторию на специальном портале будут просматривать онлайн наблюдатели регионального и федерального уровня.

Бурганов отметил, что лидерами среди предметов по выбору неизменно остаются обществознание, физика, химия и биология.

ИСТОЧНИК KP.RU

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