В 2018 году в Татарстане на лекарства для льготников было направлено 968 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 13:45 2019-03-05T13:45:13+03:00

В среднем татарстанец в 2018 году потратил на приобретение лекарств 8,9 тысячи рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Общий объем республиканского фармрынка в прошлом году вырос до 34,8 миллиарда рублей

Изменить размер текста: A A

Стало известно, что в 2018 году из бюджета Татарстана было выделено порядка 968 миллионов рублей на лекарства для льготников. По сравнению с 2017 годом, это цифра увеличилась на 2,4%.

Однако вместе с тем вырос и объем республиканского фармацевтического рынка, составив 34,8 миллиарда рублей. В частности, в среднем татарстанец в 2018 году потратил на покупку лекарств 8,9 тысячи рублей. Такие цифры стали известны 5 марта на итоговом совещании фармацевтической службы Татарстана.

В ходе мероприятия заместитель министра здравоохранения республики Фарид Яркаев сообщил, что в 2018 году было татарстанские фармпроизводители отгрузили собственной продукции на общую сумму 3,5 миллиарда рублей.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU