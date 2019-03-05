2019-03-05T13:26:34+03:00
Общество

Президент Татарстана наградил орденом «Дуслык» Верховного муфтия России

Талгат Таджуддин удостоился его за значительный вклад в сохранение традиционных духовных ценностей, межконфессионального мира и согласия в республике
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: president.tatar.ruФото: president.tatar.ru
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В этот вторник, 5 марта, в Казани президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с Верховным муфтием России (председателем ЦДУМ России) Талгатом Таджуддином.

Поводом стало награждение священника республиканским орденом «Дуслык». Его муфтий удостоился за значительный вклад в сохранение традиционных духовных ценностей, межконфессионального мира и согласия в Татарстане.

В частности, во время церемонии Рустам Минниханов поблагодарил Талгата Таджуддина за содействие в возрождении Древнего Болгара, инициативу проведения праздника «Изге Болгар ыены», посвященного официальному принятию ислама в 922 году, а также поддержку в создании Болгарской исламской академии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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