На конкурс «Вместе в цифровое будущее» поступило более 100 работ от журналистов и блогеров Поволжья

СЕГОДНЯ 17:01 2019-03-05T17:01:05+03:00

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Более 100 работ поступило от журналистов и блогеров Поволжья на VIII конкурс «Вместе в цифровое будущее», организатором которого выступает «Ростелеком» в партнерстве с Ericsson.

Автором сотого материала «Биометрия в платежных системах. Будущее уже сегодня» стал корреспондент сетевого издания «Пенза-Онлайн» Владислав Беляков. В своем материале он рассказывает о прошедшей в Пензе научно-практической конференции «Информационно-управляющие и телекоммуникационные системы специального назначения», на которой среди прочих вопросов обсуждались перспективы биометрии при совершении платежей.

- Биометрия становится важным элементом цифровизации. С одной стороны, такие технологии повышают комфорт человека, с другой – безопасность пользователя в информационном пространстве. Я думаю, что в ближайшие несколько лет биометрия заменит множество документов, подтверждающих личность гражданина, будь то паспорт или водительское удостоверение. Уйдут в прошлое и банковские карты. Уверен, что конкурс «Вместе в цифровое будущее» – прекрасная площадка, которая позволяет привлечь больше внимания к этой интересной, на мой взгляд, теме, – отметил Владислав Беляков.

В конкурсе журналистов и блогеров «Ростелекома» Владислав участвует ежегодно. В 2013 году он был награжден поощрительным призом за активное участие и интересные материалы о развитии электронного правительства и перспективах инновационных технологий.

Конкурс «Вместе в цифровое будущее» призван привлечь внимание журналистов и блогеров к теме инновационных процессов в повседневной жизни россиян. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на сайте до 31 марта 2019 года. Подведение итогов регионального этапа конкурса состоится в апреле 2019 года, а федерального – в июне. Победители конкурса отправятся осенью 2019 года в Стокгольм в штаб-квартиру партнера конкурса – компании Ericsson.

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Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое предоставляет услуги на территории Приволжского федерального округа.

МРФ «Волга» объединяет 12 региональных филиалов: в Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, в Удмуртской и Чувашской республиках и республиках Марий Эл, Мордовия и Татарстан.

МРФ «Волга» располагает магистральными каналами связи, а также сетями местной фиксированной телефонной связи. На территории Поволжья «Ростелеком» оказывает полный комплекс современных телекоммуникационных сервисов, включая проводную и мобильную телефонную связь, скоростной доступ в интернет, интерактивное телевидение, облачные решения для частных и корпоративных клиентов, а также органов государственной власти.

Количество интернет-пользователей широкополосного доступа превышает 1,9 млн, из них более 1,2 млн получают услуги по оптической сети передачи данных. Свыше 690 тыс. абонентов смотрят уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». Всего абонентская база МРФ «Волга» насчитывает более 5 млн клиентов.

ИСТОЧНИК KP.RU