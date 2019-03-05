В Чебоксарах из-за падения на школьника глыбы льда возбуждено уголовное дело

СЕГОДНЯ 14:47 2019-03-05T14:47:14+03:00

Уголовное дело возбуждено по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Сейчас следователи устанавливают конкретных лиц, причастных к преступлению

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Вечером 15 февраля в столице Чувашии на улице Водопроводной с крыши жилого дома №15 на 14-летнего школьника рухнула глыба льда.

Ребенок с травмами был доставлен детскую республиканскую клиническую больницу, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

- Происшествие произошло из-за ненадлежащего исполнения обязанностей со стороны ответственных сотрудников ООО «Управляющая компания «Управдом» по своевременной очистке кровли дома от снега и наледи, - считают в следственном комитете Чувашии. – В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и конкретные лица, причастные к указанному преступлению. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU