2019-03-05T14:47:14+03:00
Происшествия

В Чебоксарах из-за падения на школьника глыбы льда возбуждено уголовное дело

Сейчас следователи устанавливают конкретных лиц, причастных к преступлению
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Уголовное дело возбуждено по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».Уголовное дело возбуждено по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Вечером 15 февраля в столице Чувашии на улице Водопроводной с крыши жилого дома №15 на 14-летнего школьника рухнула глыба льда.

Ребенок с травмами был доставлен детскую республиканскую клиническую больницу, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

- Происшествие произошло из-за ненадлежащего исполнения обязанностей со стороны ответственных сотрудников ООО «Управляющая компания «Управдом» по своевременной очистке кровли дома от снега и наледи, - считают в следственном комитете Чувашии. – В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и конкретные лица, причастные к указанному преступлению. Расследование уголовного дела продолжается.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия Чувашии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"Рубин" выплатил Гекденизу Караденизу 35-миллионный долг
6 марта в трех районах Казани отключат свет
Министр образования Татарстана Рафис Бурганов назвал сроки проведения ЕГЭ в республике
Клиенты ВТБ Лизинг предпочитают седаны и внедорожники
В Татарстане из-за розлива нефти с ущербом природе в 16,8 миллиона рублей возбудили уголовное
Татарстанская сноубордистка взяла «серебро» на Универсиаде-2019 в Красноярске
В 2018 году в Татарстане на лекарства для льготников было направлено 968 миллионов рублей
Президент Татарстана наградил орденом «Дуслык» Верховного муфтия России
ВТБ перевел расчеты с ЦБ на новую платформу
За 2 месяца 2019 года в Казани за неоплату парковок выписали штрафов на 18,6 миллиона рублей
Агентство инвестиционного развития Татарстана провело первую встречу по поводу разработки концепции развития исторического центра Казани
В Татарстане из трубопровода похитили нефти на 1 миллион рублей
В Казани до конца мая три улицы коттеджного поселка Плодопитомник останутся закрыты
Каждый 35-й житель Набережных Челнов болен раком
Какие штрафы ждут предпринимателей Татарстана
В Набережных Челнах водитель остался без иномарки, перекрыв дорогу в школу
В Казани иномарка сбила 10-летнего школьника-нарушителя
В Марий Эл на головы детей в одной из школ "льет дождь" во время уроков
В Казани женщина-водитель сбила на "зебре" пенсионерку и ее 8-летнюю внучку
В Чувашии чиновники отправили детей многодетной женщины в садик на пятидневку
Татарстанские таможенники обнаружили посылку с набором для начинающих воров-домушников
Средняя зарплата в Набережных Челнах выросла на 11%
В Татарстане рабочий погиб от автоматизированного манипулятора
В Казани вынесли приговор шести «черным риелторам», которые присвоили квартир на 54 миллиона рублей
Президент Татарстана открыл в казанском поселке Юдино ледовую арену
Казанский школьник победил в олимпиаде по программированию «Технокубок»